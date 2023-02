Anzio | picchiava figlio e compagna da 16 anni | arrestato papà-orco

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023)– L’avrebbe picchiata ed insultata fin dall’inizio della loro relazione , cioè dal 2007. La donna, stufa della violenza continua del compagno convivente, ha deciso di prendere coraggio e denunciare il fatto ai carabinieri. Quest’ultimi, una volta giunti in casa, hanno provveduto ad arrestare il violento uomo. Protagonista della vicenda è un 40enne italiano di, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerge dalle indagini, al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Nettuno, nelle scorse ore una donna ha chiamato il 112, denunciando di essere vittima di maltrattamenti da parte del compagno convivente. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia diha convinto la donna a mantenere aperta la chiamata per consentire di registrare le parole che l’uomo le stava riferendo, mantenendo ...