Anziana sola non può andare al supermercato, la polizia le porta la spesa a casa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Novoli, gli agenti hanno portato alla signora ultranovantenne acqua, pane, pasta e altri beni di prima necessità. La sua commozione dopo il bel gesto

