Anticipazioni GF Vip stasera | La verità su Edoardo e Nicole | gli ex dei concorrenti potrebbero uscire | bomba sul Van Gate!

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra poche ore su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. In studio accanto a lui le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi come sempre analizza il sentiment sui social nel corso della puntata. Qualche settimana fa, sono entrati nella Casa gli ex L'articolo proviene da KontroKultura.