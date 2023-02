Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un insider dei Marvel Studios commenta il brusco calo al boxoffice (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un insider dei Marvel Studios ha commentato il grosso calo al boxoffice subito dal nuovo film del MCU, Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Ant-Man and The Wasp: Quantumania non sta dominando al boxoffice come tanti altri suoi predecessori e anzi, ha subito anche un brusco calo negli incassi che, tuttavia, ai Marvel Studios sembra preoccupare poco, stando alle parole di un insider. È il sito CBM a segnalare, oltre a un breve report sugli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, come la penserebbero i Marvel Studios sull'anomalo percorso al botteghino ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Undeihato il grossoalsubito dal nuovo film del MCU, Ant-Man and The. Ant-Man and Thenon sta dominando alcome tanti altri suoi predecessori e anzi, ha subito anche unnegli incassi che, tuttavia, aisembra preoccupare poco, stando alle parole di un. È il sito CBM a segnalare, oltre a un breve report sugli incassi di Ant-Man and the, come la penserebbero isull'anomalo percorso al botteghino ...

