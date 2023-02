Ansedonia casa di Costanzo | ecco la villa al mare dove Maurizio andava in vacanza

Ci sono anche una serie di altre proprietà, in provincia di Grosseto , vicino alle terme di Saturnia, una delle sue mete estive più amate, ed era anche diad, dove trascorreva le ...Possedeva inoltre una villa ad, non intestata a suo nome, oltre a unain località Poderi di Sotto da 150 metri quadrati. Era inoltre in possesso di diversi terreni, con i figli ...

La villa di Ansedonia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Tra cani, gatti e le stanze per gli amici: "Il… Repubblica Roma

Dalle ville ai diritti d'autore: ecco il tesoro lasciato da Maurizio Costanzo Vanity Fair Italia

Il tesoro lasciato da Maurizio Costanzo: dalle ville al mare ai diritti d’autore La Stampa

Maurizio Costanzo: il patrimonio tra ville e proprietà intellettuali Today.it

Domenica In, il pensiero per Maria De Filippi: "Credo sia rimasta veramente sola. Avrà bisogno di tutto il nostro affetto" Today.it

Il 'tesoro' del giornalista andrà alla moglie, la conduttrice Maria De Filippi, e ai tre figli Camilla, Gabriele e Saverio ...Il patrimonio del giornalista, fatto di proprietà immobiliari ma anche intellettuali, andrà alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Camilla, Gabriele e Saverio ...