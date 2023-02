Andrea Diprè e la dipendenza dalla cocaina: “Non è entrato in clinica, sta molto male” la verità della compagna sulla disintossicazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Andrea non è entrato in clinica perché tutto quello che avete visto è una farsa del Brasiliano, ora vi dico tutto e vi chiedo di prestare attenzione perché è una situazione molto delicata che io non so più gestire”. Inizia con queste parole il video con cui Alisha Griffanti spiega ai follower la propria versione dei fatti circa la situazione del suo compagno, Andrea Diprè. L’avvocato, infatti, avrebbe intrapreso un percorso di disintossicazione dalla cocaina, ma i passi fatti fino a questo momento sarebbero andati in fumo anche da quando nella vicenda si è inserito ‘Er Brasiliano’, influencer che si è offerto di aiutare Diprè in questa missione recandosi fino a Praga, dove l’avvocato vive, Su Tik Tok ci si imbatte in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “non èinperché tutto quello che avete visto è una farsa del Brasiliano, ora vi dico tutto e vi chiedo di prestare attenzione perché è una situazionedelicata che io non so più gestire”. Inizia con queste parole il video con cui Alisha Griffanti spiega ai follower la propria versione dei fatti circa la situazione del suo compagno,. L’avvocato, infatti, avrebbe intrapreso un percorso di, ma i passi fatti fino a questo momento sarebbero andati in fumo anche da quando nella vicenda si è inserito ‘Er Brasiliano’, influencer che si è offerto di aiutarein questa missione recandosi fino a Praga, dove l’avvocato vive, Su Tik Tok ci si imbatte in ...

