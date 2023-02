Anas, pubblicati a febbraio 7 bandi gara per 1,4 miliardi di investimento (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anas (Gruppo FS Italiane), a febbraio, ha pubblicato in Gazzetta ufficiale 7 bandi di gara per aumentare la sicurezza della propria rete, per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono agli 1,7 ... Leggi su finanza.lastampa (Di lunedì 27 febbraio 2023)(Gruppo FS Italiane), a, ha pubblicato in Gazzetta ufficiale 7diper aumentare la sicurezza della propria rete, per un valore complessivo di oltre 1,4di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono agli 1,7 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinquewit : GAZZETTA UFFICIALE Anas - Gruppo FS Italiane, sette bandi di gara per 1,4 miliardi di euro ROMA - Anas, bandi di ga… - 24Edilizia : Anas, a febbraio pubblicati 7 bandi per aumentare la sicurezza stradale dal valore totale di 1,7 miliardi - DonatellaLopez : Anas, pubblicati 7 bandi di gara per innalzare la sicurezza - TrulliMartina : Anas, pubblicati 7 bandi di gara per innalzare la sicurezza - ferpress : #Anas: a febbraio pubblicati 7 bandi di gara per oltre 1,4 mld su tutto il territorio nazionale -