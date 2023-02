Anas: a febbraio pubblicati 7 bandi di lavori per 1,4 miliardi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue l'impegno dell'Anas nell'aumentare la sicurezza della propria rete stradale. A febbraio sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati 7 bandi di lavori per un importo totale di oltre 1,4 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono a 1,7 miliardi dei 25 bandi ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue l'impegno dell'nell'aumentare la sicurezza della propria rete stradale. Asulla Gazzetta ufficiale sono statidiper un importo totale di oltre 1,4di euro su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono a 1,7dei 25...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Anas, bandi di gara, a febbraio investimenti per 1,4 mld, tutti i progetti previsti - ferpress : #Anas: a febbraio pubblicati 7 bandi di gara per oltre 1,4 mld su tutto il territorio nazionale - AgeeiPress : @StradeAnas , bandi di gara: a febbraio investimenti per 1,4 miliardi di euro - ConfartRA : #Ravenna, lavori #ANAS sulla #Statale16 svincolo Via Savini (zona Iperbarica) da lunedì 27 febbraio. I #percorsi al… -