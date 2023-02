“Amore, vedo le coste: arriviamo” poi cade la linea e muore nella strage di Crotone. L’ultima chiamata al marito di una giovane vittima (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel buio e nella burrasca, sul barcone scosso dalle onde alte metri, aveva riconosciuto la terra: “Amore, vedo le coste, stiamo quasi arrivando. Ti amo”. Sono le 4 del mattino di domenica quando la giovane tunisina chiama il marito, siriano, per annunciargli, felice, che sta quasi per arrivare a Crotone. Lui, al telefono in Germania, è molto contento. Finalmente si rivedranno dopo anni. Ma poi cade la linea e il telefono si spegnerà per sempre. Il marito, ignaro di tutto, inizia a guardare la tv e scopre che c’è stato un naufragio proprio a Crotone. Così prende il primo aereo e dalla Germania si precipita a Crotone. Qui si presenta al Cara di Capo Rizzuto e chiede della moglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel buio eburrasca, sul barcone scosso dalle onde alte metri, aveva riconosciuto la terra: “le, stiamo quasi arrivando. Ti amo”. Sono le 4 del mattino di domenica quando latunisina chiama il, siriano, per annunciargli, felice, che sta quasi per arrivare a. Lui, al telefono in Germania, è molto contento. Finalmente si rivedranno dopo anni. Ma poilae il telefono si spegnerà per sempre. Il, ignaro di tutto, inizia a guardare la tv e scopre che c’è stato un naufragio proprio a. Così prende il primo aereo e dalla Germania si precipita a. Qui si presenta al Cara di Capo Rizzuto e chiede della moglie ...

