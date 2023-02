Amici puntata 28 febbraio non va in onda, ecco quando torna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Amici puntata 28 febbraio non va in onda. Ancora sospesi i programmi di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Nè Amici né Uomini e Donne andranno in onda martedì 28 febbraio nel daytime di Canale 5. Amici puntata 28 febbraio non va in onda Uomini e Donne e la striscia pomeridiana di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)28non va in. Ancora sospesi i programmi di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Nèné Uomini e Donne andranno inmartedì 28nel daytime di Canale 5.28non va inUomini e Donne e la striscia pomeridiana di ... TAG24.

