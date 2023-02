Amici e Uomini e Donne martedì 28 febbraio non vanno in onda: quando ritorna Maria De Filippi in tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gli appassionati di Uomini e Donne speravano nel ritorno sul piccolo schermo per domani, 28 febbraio, di Maria De Filippi e del dating show in onda su Canale 5, sospeso da venerdì 24 febbraio a causa della morte del marito della conduttrice, il noto giornalista Maurizio Costanzo. Un lutto che ha colpito tutta Mediaset i cui dirigenti hanno deciso, anche nelle ultime ore, di modificare ancora una volta la programmazione. Anche il 28 febbraio Uomini e Donne e Amici non andranno in onda Anche domani 28 febbraio, Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. Al loro posto verrà trasmessa una replica di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gli appassionati disperavano nel ritorno sul piccolo schermo per domani, 28, diDee del dating show insu Canale 5, sospeso da venerdì 24a causa della morte del marito della conduttrice, il noto giornalista Maurizio Costanzo. Un lutto che ha colpito tutta Mediaset i cui dirigenti hanno deciso, anche nelle ultime ore, di modificare ancora una volta la programmazione. Anche il 28non andranno inAnche domani 28non andranno in. Al loro posto verrà trasmessa una replica di ...

