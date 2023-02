Amici 22, sospesa la programmazione: ecco quando riprende il daytime (Di lunedì 27 febbraio 2023) sospesa la programmazione di Amici22. ecco quando riprende il programma Nei giorni scorsi, a seguito della morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha deciso di sospendere a tempo determinato tutti i programmi di Maria De Filippi. Non è stato da meno anche il talent show, la cui ultima puntata è stata registrata lo scorso giovedì. Stando a quanto riportano le pagine ufficiali del programma, il daytime, salvo nuove variazioni in palinsesto, dovrebbe riprendere regolarmente da martedì 28. Lo speciale della domenica, invece dovrebbe tornare in onda regolarmente il 5 marzo 2023 con un imperdibile nuovo appuntamento. Quale allievo, con grinta e determinazione, conquisterà la maglia oro per il serale? Nuove prove, tante sfide attendono cantanti ed allievi prima ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)ladi22.il programma Nei giorni scorsi, a seguito della morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha deciso di sospendere a tempo determinato tutti i programmi di Maria De Filippi. Non è stato da meno anche il talent show, la cui ultima puntata è stata registrata lo scorso giovedì. Stando a quanto riportano le pagine ufficiali del programma, il, salvo nuove variazioni in palinsesto, dovrebbere regolarmente da martedì 28. Lo speciale della domenica, invece dovrebbe tornare in onda regolarmente il 5 marzo 2023 con un imperdibile nuovo appuntamento. Quale allievo, con grinta e determinazione, conquisterà la maglia oro per il serale? Nuove prove, tante sfide attendono cantanti ed allievi prima ...

