"Amici" 22, cosa succede dopo la morte di Costanzo: Maria De Filippi ha deciso (Di lunedì 27 febbraio 2023) News Tv. "Amici" 22 quando torna in onda. Il talent show "Amici" di Maria De Filippi ha subito uno stop dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo. La produzione ha deciso di non mandare in onda la puntata in programma domenica 26 febbraio 2023 e molto probabilmente salterà anche la prossima registrazione. Maria De Filippi è troppo segnata dalla scomparsa del marito e difficilmente riuscirà a presenziare nelle prossime registrazioni di "Amici" e "Uomini e Donne". L'inizio del serale del talent show, dunque, slitta.

