Amici 22 anticipazioni: pioggia di maglie per il Serale, 2 eliminati a sorpresa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio si è tenuta la registrazione della 22esima puntata del Pomeridiano di Amici 22: ecco cos’è accaduto. Penultimo appuntamento prima del Serale, ha assistito a un gran numero di maglie d’oro assegnate, ma anche a due eliminazioni: ecco cosa vedremo. La fase del Pomeridiano di Amici 22 è quasi giunta al termine. Il prossimo, infatti, sarà il penultimo appuntamento prima della fase del Serale, che dovrebbe partire da metà marzo, in onda sabato in prima serata su Canale 5. Se, per diverse settimane, Ramon e Isobel, entrambi ballerini nel team di Alessandra Celentano sono stati gli unici allievi ad avere la maglia, nella scorsa puntata tale privilegio è spettato anche ad Angelina Mango, Gianmarco Petrelli e Maddalena Svevi. Ora, il totale è destinato a salire drasticamente. Cosa accadrà ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio si è tenuta la registrazione della 22esima puntata del Pomeridiano di22: ecco cos’è accaduto. Penultimo appuntamento prima del, ha assistito a un gran numero did’oro assegnate, ma anche a due eliminazioni: ecco cosa vedremo. La fase del Pomeridiano di22 è quasi giunta al termine. Il prossimo, infatti, sarà il penultimo appuntamento prima della fase del, che dovrebbe partire da metà marzo, in onda sabato in prima serata su Canale 5. Se, per diverse settimane, Ramon e Isobel, entrambi ballerini nel team di Alessandra Celentano sono stati gli unici allievi ad avere la maglia, nella scorsa puntata tale privilegio è spettato anche ad Angelina Mango, Gianmarco Petrelli e Maddalena Svevi. Ora, il totale è destinato a salire drasticamente. Cosa accadrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Daytime Amici 22 oggi lunedì 27 febbraio 2023 va in onda? Data prossima puntata e anticipazioni - La_Giulia_87 : In attesa delle anticipazioni, come al soloto, vi do la buona notte amici di disagio!!! #90giorniperinnamorarsi - BattleSean : RT @amicii_news: Ancora non si sa nulla quando verrà mandata (e se verrà mandata) in onda la 22/a puntata di #Amici22. Sicuramente vi farem… - infoitcultura : Amici 22, anticipazioni pomeridiano: la classifica della gara canto e ballo - infoitcultura : Amici anticipazioni 26 febbraio 2023, la puntata di oggi non ci sarà, quando andrà in onda il recupero -