“Altro che Federico Nicotera”. Clamoroso a UeD, Carola beccata con lui fuori dallo studio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera è slitta di qualche giorno a causa della sospensione delle riprese decisa dopo la morte di Maurizio Costanzo; una scelta che sembrava indirizzata verso Carola ma dopo quello che è successo le cose potrebbero cambiare in maniera radicale. A pubblicare tutto è l’esperta di gossip Deianira Marzano sulla sua pagina social. Immagini che sembrano parlare chiaro e che potrebbero far ricredere anche i fan più accaniti di Carola che, in questi giorni, l’hanno sostenuta a spada tratta contro la sua rivale Alice. Solo pochi giorni fa infatti i fan della bionda corteggiatrice scrivevano sui social: “Ma solo a me dà fastidio quando Alice si mette a ridere per ogni cosa che dice Carola? Che se fossi stata al posto di Carola l’avrei guardata e le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Uomini e Donne, la scelta diè slitta di qualche giorno a causa della sospensione delle riprese decisa dopo la morte di Maurizio Costanzo; una scelta che sembrava indirizzata versoma dopo quello che è successo le cose potrebbero cambiare in maniera radicale. A pubblicare tutto è l’esperta di gossip Deianira Marzano sulla sua pagina social. Immagini che sembrano parlare chiaro e che potrebbero far ricredere anche i fan più accaniti diche, in questi giorni, l’hanno sostenuta a spada tratta contro la sua rivale Alice. Solo pochi giorni fa infatti i fan della bionda corteggiatrice scrivevano sui social: “Ma solo a me dà fastidio quando Alice si mette a ridere per ogni cosa che dice? Che se fossi stata al posto dil’avrei guardata e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : Purtroppo la Meloni si sta dimostrando “sistema” puro. Altro che sovranismo, altro che interesse generale, altro ch… - stanzaselvaggia : Il calciatore Jankto fa coming out e Il Foglio pubblica due articoli uno dopo l’altro con battute sulla sua omosess… - CarloCalenda : Ma caro Landini @cgilnazionale come si fa a dire che “il modello economico e di sviluppo che ha portato anche a qu… - Veronica__3 : RT @blearyems: Cmq io vi giuro non ringrazierò mai abbastanza oriana di essere andata a dormire quella sera del van il modo in cui sarebbe… - DelGriso : RT @dukana2: In #Basilicata sono #babbei senza dignità e senza cervello…altro che #Gradassi -