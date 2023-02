Altri percorsi, al Sociale “Dentro. Una storia vera, se volete” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. La rassegna Altri percorsi della Fondazione Teatro Donizetti prosegue giovedì 2 marzo alle 20.30 al Teatro Sociale con uno spettacolo dal titolo “Dentro. Una storia vera, se volete”, nel quale viene affrontata la delicata e dolorosa tematica degli abusi in ambito familiare. Ne saranno interpreti Maria Ariis e Giuliana Musso, quest’ultima anche autrice della drammaturgia e regista dello spettacolo. Musiche originali di Giovanna Pezzetta. Consulenza musicale e arrangiamenti di Leo Virgili. Scene di Francesco Fassone. Produzione La Corte Ospitale. Coproduzione Operaestate Festival Veneto. Spettacolo ideato per La Biennale Teatro ATTO IV NASCONDI(NO). Durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo. Prezzi biglietti: intero 19 euro, ridotto 15 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. La rassegnadella Fondazione Teatro Donizetti prosegue giovedì 2 marzo alle 20.30 al Teatrocon uno spettacolo dal titolo “. Una, se”, nel quale viene affrontata la delicata e dolorosa tematica degli abusi in ambito familiare. Ne saranno interpreti Maria Ariis e Giuliana Musso, quest’ultima anche autrice della drammaturgia e regista dello spettacolo. Musiche originali di Giovanna Pezzetta. Consulenza musicale e arrangiamenti di Leo Virgili. Scene di Francesco Fassone. Produzione La Corte Ospitale. Coproduzione Operaestate Festival Veneto. Spettacolo ideato per La Biennale Teatro ATTO IV NASCONDI(NO). Durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo. Prezzi biglietti: intero 19 euro, ridotto 15 ...

