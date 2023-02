Alta formazione in neurochirurgia, nuovo corso al Centro Neuromed (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è appena concluso nel Centro di Medicina Necroscopica ‘Giampaolo Cantore' dell'I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli un nuovo corso di addestramento per giovani neurochirurghi specializzati e specializzandi. Questa volta al Centro della formazione sono state le tecniche di intervento mininvasive della fossa cranica anteriore e media, focalizzando l'attenzione sull'utilizzo delle tecnologie intraoperatorie. Specialisti internazionali e nazionali provenienti, oltre che dall'Italia, dalla Germania, Svizzera e Guatemala. Insieme ai Neurochirurghi Neuromed hanno illustrato ai partecipanti l'utilizzo dell'Esoscopio 3D in sala operatoria. I corsi sono organizzati dal professor Vincenzo Esposito e dai dottori Paolo di Russo, Nicola Gorgoglione, Arianna Fava, Michelangelo De ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è appena concluso neldi Medicina Necroscopica ‘Giampaolo Cantore' dell'I.R.C.C.S.di Pozzilli undi addestramento per giovani neurochirurghi specializzati e specializzandi. Questa volta aldellasono state le tecniche di intervento mininvasive della fossa cranica anteriore e media, focalizzando l'attenzione sull'utilizzo delle tecnologie intraoperatorie. Specialisti internazionali e nazionali provenienti, oltre che dall'Italia, dalla Germania, Svizzera e Guatemala. Insieme ai Neurochirurghihanno illustrato ai partecipanti l'utilizzo dell'Esoscopio 3D in sala operatoria. I corsi sono organizzati dal professor Vincenzo Esposito e dai dottori Paolo di Russo, Nicola Gorgoglione, Arianna Fava, Michelangelo De ...

