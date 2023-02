All’Università della Campania nasce la prima cattedra universitaria su calcio e diritto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il fenomeno calcio negli ultimi anni da un lato ha assunto sempre maggiore rilevanza sociale e dall’altro ha coinvolto interessi economici sempre più ingenti ed il suo svolgersi presenta evidenti riflessi giuridici che debbono essere, perciò, analizzati, studiati e comunicati con serietà, rigore e trasparenza”. Così il giurista Guido Clemente di San Luca spiega la ratio e gli obiettivi della nascita della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio” che sarà inaugurata lunedì 6 marzo alle ore 11 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a Santa Maria Capua Vetere. La lezione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il fenomenonegli ultimi anni da un lato ha assunto sempre maggiore rilevanza sociale e dall’altro ha coinvolto interessi economici sempre più ingenti ed il suo svolgersi presenta evidenti riflessi giuridici che debbono essere, perciò, analizzati, studiati e comunicati con serietà, rigore e trasparenza”. Così il giurista Guido Clemente di San Luca spiega la ratio e gli obiettivinascitaitaliana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del” che sarà inaugurata lunedì 6 marzo alle ore 11 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi“Luigi Vanvitelli” a Santa Maria Capua Vetere. La lezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : La sottosegretaria all'università #Montaruli condannata dalla Cassazione ad 1 anno e 6 mesi per peculato. Ha acquis… - ultimora_pol : ??Il sottosegretario all'università Augusta #Montaruli è stata condannata dalla Cassazione ad 1 anno e 6 mesi per p… - ultimora_pol : ?? Rimborsopoli Piemonte, si dimette la sottosegretaria all'università Augusta #Montaruli dopo la condanna della Cassazione @ultimora_pol - sabrina84880573 : RT @Bluefidel47: @carolacracchi1 Perché non lo sanno. 10 anni di studio all'università poi solo diagnosi e farmaci. Stile di vita, alimenta… - Etrurianews : I test sono suddivisi nelle tre macroaree: umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica VITERBO - L'Uni… -