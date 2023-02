“Allucinante” GF Vip 7 | pubblico infuriato su Donnamaria | cosa ha fatto ad Antonella

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Edoardo, la battuta adFiordelisi fa indignare i fan del GF Vip 7. C’è chi continua ad amarli, ma anche chi continua a sostenere che no, tra i due esistono troppe differenze caratteriali che li conducono spesso al conflitto. Una dinamica di coppia senza alcun dubbio turbolenta che tra alti e bassi continua in ogni caso a procedere, fino a quando un’altra bomba non è pronta a esplodere. La battuta di EdoardoadFiordelisi non piace ai fan. I vipponi del GF Vip 7 proseguono nella loro avventura televisiva che tra non molto li porterà al grande finale. E sono molti i fan che continuano a domandarsi se a quell’attesissimo appuntamento la coppia-Fiordelisi arriverà unita o meno. Perché tra di loro le occasioni di accesi confronti non mancano e l’ultimo ...