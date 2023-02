Allerta meteo in Italia, pioggia e neve: maltempo anche a Roma e nel Lazio, le previsioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia e in alcuni casi scatterà l’Allerta meteo. Dieci le Regioni dichiarate a rischio per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tra queste anche il Lazio. Ecco allora tutte le previsioni aggiornate. maltempo, ultime news previsioni meteo Italia L’Allerta ordinaria (gialla) per rischio idraulico interesserà l’Emilia Romagna la pianura Romagnola. Temporali, sempre con l’Allerta di colore giallo, sono invece attesi nelle prossime ore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Umbria. maltempo Lazio anche nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova ondata diin arrivo ine in alcuni casi scatterà l’. Dieci le Regioni dichiarate a rischio per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tra questeil. Ecco allora tutte leaggiornate., ultime newsL’ordinaria (gialla) per rischio idraulico interesserà l’Emiliagna la pianuragnola. Temporali, sempre con l’di colore giallo, sono invece attesi nelle prossime ore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Umbria.nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Lunedì 27 febbraio ???? #allertaGIALLA meteo-idro in 10 regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e… - DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #18febbraio è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio i… - qn_carlino : Allerta meteo, forti raffiche di vento: a Reggio Emilia scoperchiata la sede della Croce Rossa - Ansa_Fvg : Meteo: allerta gialla in Fvg fino alle 12. Rami e alberi caduti, numerosi interventi. Bora forte a Trieste #ANSA - CorriereCitta : Allerta meteo in Italia, pioggia e neve: maltempo anche a Roma e nel Lazio, le previsioni -