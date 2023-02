Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 28 febbraio 2023: fino a quando e le zone a rischio (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Protezione civile regionale ha emesso annuncio di Allerta meteo a partire da martedì 28 febbraio per le 24/36 ore successive, a causa di ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale’. Al fine di mettere in condizioni i territori maggiormente colpiti dal maltempo di predisporre tutte le misure necessarie a far fronte all’Allerta, ha specificato quali sono le zone maggiormente a rischio. Peggioramento delle condizioni meteo Seppure nella giornata di oggi le condizioni meteorologiche non destano alcuna preoccupazione, a partire dalle prime ore della giornata di domani, 28 febbraio, il meteo subirà una modifica considerevole con un peggioramento che coinvolgerà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Protezione civile regionale ha emesso annuncio dia partire da28per le 24/36 ore successive, a causa di ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale’. Al fine di mettere in condizioni i territori maggiormente colpiti dal maltempo di predisporre tutte le misure necessarie a far fronte all’, ha specificato quali sono lemaggiormente a. Peggioramento delle condizioniSeppure nella giornata di oggi le condizionirologiche non destano alcuna preoccupazione, a partire dalle prime ore della giornata di domani, 28, ilsubirà una modifica considerevole con un peggioramento che coinvolgerà ...

