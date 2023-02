Allegri trema in panchina | la Juve fa un colloquio con un altro allenatore fortissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Maxsa bene che la suaè sempre in discussione, con lache sta portando avanti alcune valutazioni future. Poter allenare lantus è il sogno di tutti coloro che decidono di intraprendere la carriera da, perché la Vecchia Signora è sicuramente uno dei club più blasonati al mondo, ma naturalmente la pressione è sempre altissima. Lo sa bene Massimiliano, unche nonostante abbia vinto tantissimo a Torino continua a essere spesso molto criticato, con svariati tifosi che vorrebbero il cambio della guardia. Ecco allora come alcune testate, anche straniere, stiano calcando sempre di più la mano su un possibile e clamoroso cambio della guardia in casa di Madama, con il potenziale nuovo arrivo che sarebbe sicuramente molto ...