Allegri sul derby: “Abbiamo in chiaro due cose…” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Esame importante per la Juventus di Max Allegri. Domani va in scena l’accesissimo derby con il Torino di Juric. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la gara. Juve: le parole di Allegri Cosa rappresenta questo derby?“Il derby è molto importante per tutti, ma soprattutto per noi che dobbiamo continuare nella scalata in classifica. Abbiamo il Bologna a tre punti, ma dobbiamo continuare a fare punti in campionato che al momento sono 47. La gara sarà molto complicata perché il Torino è aggressivo, ha buone qualità ed è molto preparata.” Come sta Chiesa?“Si è allenato con la squadra dopo sei giorni in cui ha lavorato poco. Difficilmente partirà dall’inizio perché giocatori come lui che è stato inattivo a lungo, vanno gestiti. Dopo aver giocato due partite di ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Esame importante per la Juventus di Max. Domani va in scena l’accesissimocon il Torino di Juric. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la gara. Juve: le parole diCosa rappresenta questo?“Ilè molto importante per tutti, ma soprattutto per noi che dobbiamo continuare nella scalata in classifica.il Bologna a tre punti, ma dobbiamo continuare a fare punti in campionato che al momento sono 47. La gara sarà molto complicata perché il Torino è aggressivo, ha buone qualità ed è molto preparata.” Come sta Chiesa?“Si è allenato con la squadra dopo sei giorni in cui ha lavorato poco. Difficilmente partirà dall’inizio perché giocatori come lui che è stato inattivo a lungo, vanno gestiti. Dopo aver giocato due partite di ...

