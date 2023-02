Allegri: 'Pogba convocato per il derby. E se ci sarà bisogno andrà in campo' (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Pogba sarà convocato per il derby col Torino. E se ci sarà bisogno andrà in campo. Non ha nelle gambe un minutaggio altissimo, ma ha un buon minutaggio", ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) "per ilcol Torino. E se ciin. Non ha nelle gambe un minutaggio altissimo, ma ha un buon minutaggio", ha detto l'allenatore della Juve Max...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Pogba sta meglio, sarà convocato. Capiamo se avremo la possibilità di fargli giocare qualche minuto con… - juventusfc : ??Allegri: « Con Pogba ci parlo come parlo con tutti. Lui deve avere tutti gli stimoli per fare un buon finale di st… - DiMarzio : #Juventus, da #Pogba e Chiesa a Bonucci: #Allegri fa il punto in conferenza verso il Torino - yassa9898 : RT @SCUtweet: #Allegri ?? #Chiesa sta bene, ma difficile sia titolare. #Pogba convocato ed ha buon minutaggio... Però non gioca da 315 gior… - DAZN_IT : Allegri in conferenza stampa annuncia il ritorno di #Pogba ???? 'Sta bene, va in panchina. Se serve, giocherà' ??? #JuventusTorino #DAZN -