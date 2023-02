Allegri: «Indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo rimanere nelle prime quattro» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Domani sera andrà in scena il derby della Mole, Juventus e Torino si sfideranno all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Allegri anticipa i temi del match in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico bianconero riportate da Tuttomercatoweb. Cosa rappresenta il derby per lei? «Domani è l’ultima telecronaca di Enrico Zambruno, più di 1200 quindi gli faccio un grande in bocca al lupo per l’avventura. Il derby è sempre una partita importante per entrambe, soprattutto per noi. dobbiamo continuare questa scalata incrementando i nostri punti in campionato. Il Bologna lo abbiamo a tre punti perchè ha battuto l’Inter e dobbiamo raggiungerlo. Abbiamo fatto 47 punti, dobbiamo incrementarli. Il cammino è lungo, la partita sarà complicata: loro hanno buone qualità e sono aggressivi». Allegri fa la conta dei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Domani sera andrà in scena il derby della Mole, Juventus e Torino si sfideranno all’Allianz Stadium alle ore 20.45.anticipa i temi del match in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico bianconero riportate da Tuttomercatoweb. Cosa rappresenta il derby per lei? «Domani è l’ultima telecronaca di Enrico Zambruno, più di 1200 quindi gli faccio un grande in bocca al lupo per l’avventura. Il derby è sempre una partita importante per entrambe, soprattutto per noi.continuare questa scalata incrementando i nostri punti in campionato. Il Bologna lo abbiamo a tre punti perchè ha battuto l’Inter eraggiungerlo. Abbiamo fatto 47 punti,incrementarli. Il cammino è lungo, la partita sarà complicata: loro hanno buone qualità e sono aggressivi».fa la conta dei ...

