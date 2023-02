Allegri annuncia due ritorni: per la Juventus sono importantissimi (Di lunedì 27 febbraio 2023) In vista del derby con il Torino, Allegri ha annunciato due ritorni importanti per il resto della stagione bianconera. La ventiquattresima giornata di campionato si chiuderà domani sera con la sfida tra Juventus e Torino, un match fondamentale per entrambe le squadre. LaPresseI bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive più il passaggio del turno in Europa League, vogliono continuare la rincorsa in campionato mentre i granata cercano un successo che manca da due giornate. Sarà una partita molto interessante con i bianconeri pronti a portare a casa altri tre punti; Allegri, nella classica conferenza stampa pre partita, ha annunciato due ritorni molto importanti. Allegri conferma due ritorni: ecco di chi si tratta Il primo ritorno ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) In vista del derby con il Torino,hato dueimportanti per il resto della stagione bianconera. La ventiquattresima giornata di campionato si chiuderà domani sera con la sfida trae Torino, un match fondamentale per entrambe le squadre. LaPresseI bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive più il passaggio del turno in Europa League, vogliono continuare la rincorsa in campionato mentre i granata cercano un successo che manca da due giornate. Sarà una partita molto interessante con i bianconeri pronti a portare a casa altri tre punti;, nella classica conferenza stampa pre partita, hato duemolto importanti.conferma due: ecco di chi si tratta Il primo ritorno ...

