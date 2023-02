Alleanze e unità di partito | i primi nodi dell' era Schlein

Leggi su agi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schein è la nuova segretaria del Pd. "Saremo un bel problema per il governo Meloni" ha subito detto dal suo comitato elettorale, al Prenestino, periferia di Roma. E le prime parole suonano come una dichiarazione di guerra a "un governo che difende gli squadristi. Non li faremo passare". Il riferimento è alla mancata condanna ai fatti di Firenze, con l'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo. UN lungo intervento, quello della neo segretaria del Pd, che tocca i punti qualificanti della sua piattaforma congressuale, dalla difesa del lavoro, della scuola e della sanità' pubblica, alla lotta al precariato. Ma anche il ringraziamento a Stefano Bonaccini, competitor nella corsa al Nazareno, superato contro tutti i pronostici. A lui va il "caloroso ringraziamento" della segretaria dem per la correttezza con cui ha condotto il confronto in questi mesi di congresso. Il ...