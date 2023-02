Alleanza per il nucleare, tra i 12 paesi c’è anche l’Italia (Di lunedì 27 febbraio 2023) “A margine del Consiglio” informale Energia a Stoccolma “riuniremo” domani “tutti i paesi che hanno un posto nel nucleare europeo, che sarà uno degli strumenti insieme alle rinnovabili per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio”. Lo ha annunciato la ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, nella capitale svedese per la prima giornata di lavori con gli omologhi europei. “L’obiettivo è di creare l’Alleanza nucleare e di lanciare un segnale forte nei vari negoziati Ue”, ha evidenziato. Accanto a Parigi siederanno, stando a fonti diplomatiche transalpine, 12 paesi, tra cui l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) “A margine del Consiglio” informale Energia a Stoccolma “riuniremo” domani “tutti iche hanno un posto neleuropeo, che sarà uno degli strumenti insieme alle rinnovabili per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio”. Lo ha annunciato la ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, nella capitale svedese per la prima giornata di lavori con gli omologhi europei. “L’obiettivo è di creare l’e di lanciare un segnale forte nei vari negoziati Ue”, ha evidenziato. Accanto a Parigi siederanno, stando a fonti diplomatiche transalpine, 12, tra cui. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

