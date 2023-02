Alfredo Cospito ritorna in carcere ad Opera. “Massima attenzione alle sue condizioni di salute” (Di lunedì 27 febbraio 2023) A tre giorni dalla decisione della Cassazione che ha mantenuto il 41 bis, Alfredo Cospito è stato ritrasferito nel carcere di Opera (Milano) presso il Servizio di assistenza integrata. L’anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il carcere duro, si trovava da alcuni giorni ricoverato nell’ospedale San Paolo di Milano a causa delle sue condizioni di salute. I medici del nosocomio hanno dimesso questa mattina il 55enne e fonti del ministero della Giustizia fanno sapere che all’uomo continuerà ad essere assicurata la Massima attenzione alle sue condizioni di salute. L’anarchico, già condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) A tre giorni dalla decisione della Cassazione che ha mantenuto il 41 bis,è stato ritrasferito neldi(Milano) presso il Servizio di assistenza integrata. L’anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro ilduro, si trovava da alcuni giorni ricoverato nell’ospedale San Paolo di Milano a causa delle suedi. I medici del nosocomio hanno dimesso questa mattina il 55enne e fonti del ministero della Giustizia fanno sapere che all’uomo continuerà ad essere assicurata lasuedi. L’anarchico, già condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo ...

