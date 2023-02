Alfonso Signorini ricorda Maurizio Costanzo al GF VIP tra applausi e commozione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfonso Signorini ha iniziato la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 7 con il ricordo di Maurizio Costanzo. Oggi infatti si è svolto il funerale, al quale lui era presente. Le parole sull’amato conduttore e giornalista Il direttore del settimanale Chi ha ricordato il compianto marito di Maria De Filippi con queste parole piene di commozione e stima: “Quello che mi ha colpito è stato l’immenso tributo che la gente gli ha dato. Non c’era una persona che non aveva scritto negli occhi un senso di gratitudine. Per tutti noi lui è sempre stato Maurizio. Oggi in quella piazza c’era lui, con la sua umanità, la sua intelligenza vivacissima. Chiedeva sempre che cosa c’è dietro l’angolo. Era simbolo della sua curiosità, che faceva preludere una speranza in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha iniziato la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 7 con il ricordo di. Oggi infatti si è svolto il funerale, al quale lui era presente. Le parole sull’amato conduttore e giornalista Il direttore del settimanale Chi hato il compianto marito di Maria De Filippi con queste parole piene die stima: “Quello che mi ha colpito è stato l’immenso tributo che la gente gli ha dato. Non c’era una persona che non aveva scritto negli occhi un senso di gratitudine. Per tutti noi lui è sempre stato. Oggi in quella piazza c’era lui, con la sua umanità, la sua intelligenza vivacissima. Chiedeva sempre che cosa c’è dietro l’angolo. Era simbolo della sua curiosità, che faceva preludere una speranza in ...

