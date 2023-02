Alcune novità per il Samsung Galaxy S21 FE con la One UI 5.1 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul Samsung Galaxy S21 FE in alcuni Paesi asiatici. In questo momento, l’upgrade è in fase di lancio per la versione Exynos del dispositivo (SM-G990E) in India, Tailandia e Turchia. L’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU4EWBE in India. In Tailandia e Turchia, con la versione firmware G990EXXU4EWBD. Se vivete in uno di questi Paesi potete scaricare ed installare l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul vostro telefono andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 sulS21 FE in alcuni Paesi asiatici. In questo momento, l’upgrade è in fase di lancio per la versione Exynos del dispositivo (SM-G990E) in India, Tailandia e Turchia. L’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per ilS21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU4EWBE in India. In Tailandia e Turchia, con la versione firmware G990EXXU4EWBD. Se vivete in uno di questi Paesi potete scaricare ed installare l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul vostro telefono andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piermolinengo : Per il 2023 arrivano alcune importanti novità per i cosiddetti #bonusbenzina, almeno sotto il profilo delle tasse,… - TheSims4it : RT @SimsWorld_IT: ?? In questi giorni i produttori hanno risposto ad alcune domande rivolte loro dai giocatori sull'imminente espansione… - flashnewsfeed : 1 MAR, MERCOLEDI' (+) Riforma Cartabia, entrano in vigore alcune novità sul diritto di famiglia. (+) Emergenza sicc… - SimsWorld_IT : ?? In questi giorni i produttori hanno risposto ad alcune domande rivolte loro dai giocatori sull'imminente espansio… - Stefano95823434 : @matteosalvinimi Bhe, che vecchioni era di sinistra, nn è una novità; basta ricordare, alcune sue canzoni. -