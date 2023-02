Alcaraz infortunato | in dubbio per Acapulco | la decisione dopo l' ecografia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Carlosnon rinuncia alla possibilità di giocare l'ATP 500 di. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, il murciano è partito per il Messico dove si sottoporrà a un'...

, accompagnato in Messico dal fisioterapista Juanjo Moreno, dovrebbe affrontare al primo turno dell'ATP 500 di Acapulco lo statunitense Mackenzie McDonald che all'Australian Open ha eliminato ...ha commentato così la sconfitta in finale: ' Il calendario è molto impegnativo. Gioco ai ... Quando sei, questo influisce sul tuo gioco, perché quando non stai bene devi fare ...

Carlos Alcaraz non rinuncia alla possibilità di giocare l'ATP 500 di Acapulco. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, il ...Reduce dal k.o. in finale a Rio contro Norrie, il murciano ha ammesso di aver sentito dolore simile a quello del k.o. lo aveva tenuto fuori dagli Australian Open.