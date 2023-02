Alanyaspor, Farioli ha presentato le dimissioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francesco Farioli ha presentato le dimissioni da allenatore dell’Alanyaspor visto il momento difficile della società Francesco Farioli ha presentato le dimissioni da allenatore dell’Alanyaspor visto il momento difficile della società. Secondo quanto riportato da BeIn Sport (Tv Turca), il tecnico italiano potrebbe trovare l’accordo in giornata con il club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francescohaleda allenatore dell’visto il momento difficile della società Francescohaleda allenatore dell’visto il momento difficile della società. Secondo quanto riportato da BeIn Sport (Tv Turca), il tecnico italiano potrebbe trovare l’accordo in giornata con il club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

