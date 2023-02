Al via Plenum Pcc, Xi verso terzo mandato presidenziale (Di lunedì 27 febbraio 2023) La seconda sessione plenaria (Plenum) del Comitato centrale del Partito Comunista cinese ha aperto ieri i battenti avendo come focus principale la designazione delle cariche statali per il nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) La seconda sessione plenaria () del Comitato centrale del Partito Comunista cinese ha aperto ieri i battenti avendo come focus principale la designazione delle cariche statali per il nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Al via Plenum Pcc, Xi verso terzo mandato presidenziale #spaziotransnazionale informa - notizienet : Al via Plenum Pcc, Xi verso terzo mandato presidenziale - Riunione si chiuderà domani, focus sulle nuove cariche st… - News24_it : Al via Plenum Pcc, Xi verso terzo mandato presidenziale -