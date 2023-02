Al via il nuovo appuntamento con Bruno Vespa su Rai 1: prima ospite Meloni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Meloni prima ospite dei 5 minuti di Vespa “Ma darò voce anche alle opposizioni” La Stampa, di Maria Berlinguer, pag. 30 Vengo dopo il tiggì, cantava Renzo Arbore negli anni Ottanta in uno dei suoi programmi cult. Ma sarà Bruno Vespa a partire da questa sera a occupare lo spazio che fu in un’altra era di Enzo Biagi su Raiuno, dopo il Tg1 delle 20. Biagi c’era prima che l’editto bulgaro di Silvio Berlusconi eliminaste il grande giornalista dalla Rai, con Michele Santoro e Daniele Luttazzi. Manco a dirlo il primo ospite di 5 minuti sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermando che la rete ammiraglia è sempre più un feudo di Fratelli d’Italia con il Tg1 diretto da Monica Maggioni che già dedica al governo il 50 per cento ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 febbraio 2023)dei 5 minuti di“Ma darò voce anche alle opposizioni” La Stampa, di Maria Berlinguer, pag. 30 Vengo dopo il tiggì, cantava Renzo Arbore negli anni Ottanta in uno dei suoi programmi cult. Ma saràa partire da questa sera a occupare lo spazio che fu in un’altra era di Enzo Biagi su Raiuno, dopo il Tg1 delle 20. Biagi c’erache l’editto bulgaro di Silvio Berlusconi eliminaste il grande giornalista dalla Rai, con Michele Santoro e Daniele Luttazzi. Manco a dirlo il primodi 5 minuti sarà la presidente del Consiglio Giorgia, confermando che la rete ammiraglia è sempre più un feudo di Fratelli d’Italia con il Tg1 diretto da Monica Maggioni che già dedica al governo il 50 per cento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istsupsan : ??TeleNIDA, al via strategia innovativa per la diagnosi precoce di #autismo ??Si tratta di un nuovo strumento di scr… - petergomezblog : Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia: il nuovo libro di Marco Travaglio è il più venduto… - matteosalvinimi : Un dramma che porta via altre due vite innocenti nella strage quotidiana sulle strade italiane. Siamo impegnati in… - Mte90Net : Sciopero ad oltranza dei doppiatori italiani se le controparti imprenditoriali (Anica in primis, ma anche Netflix)… - CorriereLucano : Migranti, @VitoBardi : “Serve nuovo protagonismo europeo” -