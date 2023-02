Al teatro San Marco appuntamento con il ‘Festival Filosofico del Sannio’ (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 1 marzo 2023, alle ore 15,00, presso il teatro San Marco, si terrà il primo appuntamento del 9° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica ‘Stregati da Sophia’. La lectio Magistralis sarà affidata al prof. Umberto Galimberti che relazionerà sul tema: “L’illusione della libertà. Siamo sempre determinati dalla nostra identità, non siamo mai liberi. È solo un’illusione e guardate che è una fortuna”. L’ingresso nel teatro San Marco è consentito dalle ore 14,30. Umberto Galimberti è professore emerito di Filosofia della storia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Esperto di Karl Jaspers, si è occupato dei legami tra psicopatologia e filosofia, dei limiti della psicoanalisi e di pratica filosofica. Fissando il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 1 marzo 2023, alle ore 15,00, presso ilSan, si terrà il primodel 9° Festivaldel Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica ‘Stregati da Sophia’. La lectio Magistralis sarà affidata al prof. Umberto Galimberti che relazionerà sul tema: “L’illusione della libertà. Siamo sempre determinati dalla nostra identità, non siamo mai liberi. È solo un’illusione e guardate che è una fortuna”. L’ingresso nelSanè consentito dalle ore 14,30. Umberto Galimberti è professore emerito di Filosofia della storia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Esperto di Karl Jaspers, si è occupato dei legami tra psicopatologia e filosofia, dei limiti della psicoanalisi e di pratica filosofica. Fissando il ...

