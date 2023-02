Al mercato protagonisti i pomodori Marinda | provali al forno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza sono disponibili con un elevato livello qualitativo e quotazioni che si sono assestate verso il basso, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Siamo, quindi, nel momento giusto per acquistarli: rappresentano un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Esteticamente si caratterizzano per la buccia spessa, l’aroma particolare e gli spicchi marcati, mentre la colorazione rossa non è molto intensa. L’areale produttivo di riferimento è costituito dal territorio siciliano, come avviene per quasi tutte le tipologie di pomodoro su cui possiamo contare in questo periodo dell’anno. Dotati di diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, i...