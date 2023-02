Aka 7even ha una nuova fidanzata | un dettaglio però incuriosisce i fan Ecco di cosa si tratta e cosa c’entra LDA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuovo amore per Aka. Dopo una serie di relazioni sfumate il cantante esce allo scoperto ufficializzando la sua storia con Francesca Galluccio. Dopo essere stato lasciato durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi da Martina Miliddi (che gli aveva preferito un altro concorrente) e dopo il flirt avuto con Cosmary Fasanelli (velina mora di Striscia la Notizia), pare che Akaabbia finalmente ritrovato l’amore. La fortunata è Francesca Galluccio, giovane 20enne napoletana. Un cognome che ad alcuni fan del cantante è sembrato familiare. Qualche giorno fa, un altro ex concorrente di Amici, LDA, ha ufficializzato la suarelazione con Miriam Galluccio. Le due sono sorelle gemelle e molto seguite su TikTok: il loro profilo in comune conta 50mila followers. Una fortuita coincidenza se si considera che i due ...