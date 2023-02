Airola in controtendenza | vince Bonaccini | decisivo l’effetto Fucci

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAdsu 400 votanti,e la lista collegata, in cui era canidata l'avvocato Loredana Taddeo, consorte del già assessore regionale Vittorio, Presidente di "Progetto Sannio", ha conseguito 304 voti , pari al 77 %. Completamente schiacciata, almeno in terra caudina, la Schlein appoggiata anche dai deluchiani che non hanno avuto alcuna candidatura né nella assemblea nazionale, né, come pare, nell'assemblea regionale.