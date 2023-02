Agguato in strada, uomo ferito gravemente con colpi d'arma da fuoco (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momenti di terrore tra le strade di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Un uomo di 52 anni è stato ferito gravemente con colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio di oggi 27 febbraio, intorno alle ore 18. L'uomo... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momenti di terrore tra le strade di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Undi 52 anni è statocond'danel pomeriggio di oggi 27 febbraio, intorno alle ore 18. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusio… - dodicinove : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - AbbinanteV : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - Pius_XII : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - buronjek : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… -