Agguato in strada: 52enne ferito con colpi d'arma da fuoco e morto in ospedale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta Francesco Ilardi, il 52enne che nel pomeriggio di oggi 27 febbraio è stato vittima di un Agguato in strada ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. L'uomo è morto subito dopo il ricovero, nell'... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta Francesco Ilardi, ilche nel pomeriggio di oggi 27 febbraio è stato vittima di uninad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. L'uomo èsubito dopo il ricovero, nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusio… - dodicinove : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - AbbinanteV : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - Pius_XII : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… - buronjek : RT @Don_Lazzara: Le #tentazioni, sono sempre in agguato. La fragilità umana, il demonio, lastricano la vita di scorciatoie e illusioni che… -