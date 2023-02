Agenzia Usa, 'pandemia probabilmente provocata da fuga laboratorio' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Washington, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia di Covid è stata molto probabilmente provocata da una fuga di laboratorio. E' quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Washington, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha concluso che ladi Covid è stata moltoda unadi. E' quanto emerge da un rapporto di intelligence classificato recentemente consegnato alla Casa Bianca ed a membri chiave del Congresso, rivela oggi il Wall Street Journal.

