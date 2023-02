Aerospazio, Thales continua a incrementare gli organici: 12mila nuovi dipendenti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le assunzioni record dell’ultimo anno, Thales anche nel 2023 continua a incrementare i propri organici. Nel 2023, Thales prevede di assumere oltre 12.000 dipendenti per sostenere la propria crescita nei tre mercati principali: Aerospazio, difesa e sicurezza e identità e sicurezza digitali. Le assunzioni sono previste in tutte le aree geografiche e in particolare l’incremento di organico ammonterà a 5.500 dipendenti in Francia, 1.050 nel Regno Unito, 600 in Australia, 550 in India e 540 negli Stati Uniti. “”C’è un alto significato in ciò che facciamo in Thales, in particolare in questi tempi complessi e in rapida trasformazione. Giorno dopo giorno, le nostre persone in tutto il mondo sono guidate dallo stesso obiettivo: sfruttare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le assunzioni record dell’ultimo anno,anche nel 2023i propri. Nel 2023,prevede di assumere oltre 12.000per sostenere la propria crescita nei tre mercati principali:, difesa e sicurezza e identità e sicurezza digitali. Le assunzioni sono previste in tutte le aree geografiche e in particolare l’incremento di organico ammonterà a 5.500in Francia, 1.050 nel Regno Unito, 600 in Australia, 550 in India e 540 negli Stati Uniti. “”C’è un alto significato in ciò che facciamo in, in particolare in questi tempi complessi e in rapida trasformazione. Giorno dopo giorno, le nostre persone in tutto il mondo sono guidate dallo stesso obiettivo: sfruttare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiaraMazzetti : RT @Aero_Lombardy: Aperte le iscrizioni per partecipare a Space Dream 2023, l'iniziativa organizzata e promossa da @CTNA_aerospazio con il… - Aero_Lombardy : Aperte le iscrizioni per partecipare a Space Dream 2023, l'iniziativa organizzata e promossa da @CTNA_aerospazio co… - gconfa : RT @CNRsocial_: Sono aperte le iscrizioni per partecipare a #SpaceDream, l'iniziativa per diffondere la cultura #aerospaziale nelle #scuole… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: Sono aperte le iscrizioni per partecipare a #SpaceDream, l'iniziativa per diffondere la cultura #aerospaziale nelle #scuole… - GioMatLTER : RT @CNRsocial_: Sono aperte le iscrizioni per partecipare a #SpaceDream, l'iniziativa per diffondere la cultura #aerospaziale nelle #scuole… -