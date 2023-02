Aereo russo distrutto vicino all’aeroporto di Minsk (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’opposizione bielorussa ha affermato di aver distrutto un Aereo russo vicino all’aeroporto di Minsk. Non è tuttavia possibile verificare in modo indipendente l’operazione. Mosca e Minsk non hanno rilasciato dichiarazioni sul presunto attacco. Aereo russo distrutto dall’opposizione bielorussa? Secondo quanto riferito dai membri dell’opposizione bielorussa, un Aereo di sorveglianza militare russo A-50 è stato danneggiato Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’opposizione bielorussa ha affermato di averundi. Non è tuttavia possibile verificare in modo indipendente l’operazione. Mosca enon hanno rilasciato dichiarazioni sul presunto attacco.dall’opposizione bielorussa? Secondo quanto riferito dai membri dell’opposizione bielorussa, undi sorveglianza militareA-50 è stato danneggiato

