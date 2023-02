Adriana Volpe critica duramente chi ha chiesto i selfie a Maria: la storia rimossa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Come tutti i suoi colleghi, anche Adriana Volpe sui social ha voluto ricordare Maurizio Costanzo nel giorno della sua scomparsa: “Sei stato sempre un amplificatore di talenti, impeccabile nei tuoi giudizi, uomo di grande generosità. Riposa in pace“. Oggi la conduttrice ha anche commentato la scena vista ieri di alcune persone che alla camera ardente allestita per Costanzo hanno chiesto dei selfie a Maria De Filippi. Una storia Instagram caricata e poi subito rimossa in cui la Volpe ha criticato duramente il gesto di chi ha disturbato Maria: “Se chiedete selfie ai funerali siete già cerebralmente morti“. Sono tantissimi i romani cui la conduttrice ha stretto la mano e dispensato un ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 febbraio 2023) Come tutti i suoi colleghi, anchesui social ha voluto ricordare Maurizio Costanzo nel giorno della sua scomparsa: “Sei stato sempre un amplificatore di talenti, impeccabile nei tuoi giudizi, uomo di grande generosità. Riposa in pace“. Oggi la conduttrice ha anche commentato la scena vista ieri di alcune persone che alla camera ardente allestita per Costanzo hannodeiDe Filippi. UnaInstagram caricata e poi subitoin cui lahatoil gesto di chi ha disturbato: “Se chiedeteai funerali siete già cerebralmente morti“. Sono tantissimi i romani cui la conduttrice ha stretto la mano e dispensato un ...

