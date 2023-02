Adolescente senza velo su TikTok | 16enne in ospedale dopo il pestaggio del padre

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un ennesimo episodio di violenza si è consumato tra le mura domestiche. E ancora una volta la vittima è una donna, giovanissima, di soli 16 anni.essersi mostrata su, un’egiziana che da tempo risiede a Brescia con la famiglia, è stata brutalmente pestata daled è finita in. Schiaffi, calci e colpi alla schiena. I traumi riportatiessere stata picchiata dalhanno reso indispensabile il trasferimento indi una ragazza di 16 anni, residente nel Bresciano. L’ira del genitore, di origine egiziana, è esplosa in tutta la sua prepotenza quando ha scoperto che la figlia aveva postato un video sunel quale si mostrava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... attivitahogws : A4: occupato da un bambino che urla tutto il tempo perché la mamma è lontana. A3, B4 e C4 dovranno sentirlo tutto i… - MagdaMariotti : @mamabuange Non ti conosco ma sono mamma di un ragazzo adolescente e leggendo mi si è fermato il cuore.. denuncia t… - IlConteIT : @NoCode87 È solo una sciocca adolescente senza argomenti. - LaMentina23 : @TingoRoda Senza dubbio. Però questa è una norma di primo soccorso che mi ha insegnato papà per insegnarla alle mie… -

... attualmenteindagati. Cail lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane, ... originaria del New Hampshire, davinse una medaglia d'oro con la squadra statunitense ...Quando i soccorritori sono intervenuti hanno trovato l'sotto choc. La 16enne è stata dunque trasportata in ospedale, e poi in una comunità protetta, mentre il padre (44 anni) è stato al ...

Adolescente senza velo su TikTok: 16enne in ospedale dopo il ... LA NOTIZIA

Brescia, posta un video sui social senza il velo: 16enne picchiata ... QuiBrescia.it

Si mostra su TikTok senza velo, 16enne ricoverata dopo il pestaggio ... Open

Adolescenti senza smartphone e tecnologia. In Usa è una moda QUOTIDIANO NAZIONALE

Raddoppiato (10,8%) numero di adolescenti che assume ... RIFday

Il caso del giovane ‘Fusone’ immortalato in zona Saragozza. Parla il veterinario Matteo Papa: “Ecco cosa fare se ce ne troviamo uno davanti” ...Un ragazzino di 15 anni colpito in strada a Firenze, nella piazza dietro Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi, cade a terra e si ferisce al volto. La famiglia ha fatto denuncia ai carabinieri. ( ...