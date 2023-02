"Adesso sarà impossibile": Cacciari esulta, addio Pd | Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Il Pd dopo le elezioni ha perso le sue primarie". Alessandro Sallusti usa l'arma dell'ironia per commentare le primarie del Pd a Non è l'arena su La7. Dai voti del gazebo inizia a emergere un clamoroso verdetto: vince Elly Schlein davanti al favorito Stefano Bonaccini, che era in grande vantaggio nel voto degli iscritti. "Comunque uscirà un Pd spaccato - spiega il direttore di Libero - e non credo che il perdente si adeguerà alla vittoria. Andriamo incontro a un'altra stagione di veleni e forse di scissioni". "Il Pd non può più restare insieme". La profezia di Cacciari, guarda il Video Scuote il capo in segno di assenso Massimo Cacciari: "La Meloni ha tirato la volata a Elly Schlein, questo è pacifico. Con un dato di questo genere il Partito democratico difficilmente può restare insieme. Può anche essere un momento di chiarezza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Il Pd dopo le elezioni ha perso le sue primarie". Alessandro Sallusti usa l'arma dell'ironia per commentare le primarie del Pd a Non è l'arena su La7. Dai voti del gazebo inizia a emergere un clamoroso verdetto: vince Elly Schlein davanti al favorito Stefano Bonaccini, che era in grande vantaggio nel voto degli iscritti. "Comunque uscirà un Pd spaccato - spiega il direttore di Libero - e non credo che il perdente si adeguerà alla vittoria. Andriamo incontro a un'altra stagione di veleni e forse di scissioni". "Il Pd non può più restare insieme". La profezia di, guarda ilScuote il capo in segno di assenso Massimo: "La Meloni ha tirato la volata a Elly Schlein, questo è pacifico. Con un dato di questo genere il Partito democratico difficilmente può restare insieme. Può anche essere un momento di chiarezza, ...

