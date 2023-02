(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 febbraio 2023 "Quando ho vistoho fatto una battuta stupida, non so come mi è venuta, gli ho detto 'buona camicia'", ildei suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - RaiNews : Maltese è stato attivo anche come autore televisivo, collaborando con Corrado Guzzanti nel programma satirico 'Il c… - localteamtv : Addio a Maurizio Costanzo, Maria De Filippi riceve condoglianze dalle persone giunte alla camera ardente allestita… - Affaritaliani : Addio a Maurizio Costanzo, il comico Antonio Giuliani racconta dei loro incontri - marekingu : RT @chetempochefa: Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. -

... non so come mi è venuta, gli ho detto 'buona camicia'", il comico Antonio Giuliani racconta dei suoi incontri conCostanzo uscendo dalla camera ardente allestita al Campidoglio.La domenica di pioggia non ha fermato le centinaia di persone che hanno voluto rendere omaggio aCostanzo, scomparso venerd a 84 anni, nel secondo giorno di camera ardente in sala della Protomoteca in Campidoglio. Un flusso perlopi ordinato e composto con qualche picco surreale, come un ...

Il lungo addio a Maurizio Costanzo, c'è Maria De Filippi con il figlio Agenzia ANSA

L'addio a Costanzo, chiusa la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali RaiNews

Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni Sky Tg24

Cultura in lutto, è morto Maurizio Costanzo: lunedì a Roma i funerali solenni | La sua vita: da "Paese Sera" all'attentato di mafia TGCOM

Addio Maurizio Costanzo, nel '91 la maratona contro la mafia organizzata con Santoro: in studio anche Falcone Repubblica TV

Il protagonista Alessandro Scudieri (Francesco Arca) deve fare i conti con il giovanissimo Diego (Mario Di Leva), che, per non finire in una casa famiglia, tenta la fuga ...Il mondo del giornalismo piange Curzio Maltese. Storica firma di Repubblica , poi passato al Domani, Maltese si è spento oggi ...