Addio a Curzio Maltese | il ricordo dei colleghi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ciao, talento puro del contropotere La Repubblica, di Ezio Mauro, pag. 28 Sembrava non costare alcun peso, non nascere dalla fatica il giornalismo di. Gemmazione spontanea, veniva da pensare qualche volta leggendo il suo lavoro e cercando un metodo che non c’era. Arrivava magari in redazione alle sei di sera, dopo che telefonate inutili e vuote lo avevano cercato per ore, sulla spinta di qualche notizia importante che era cresciuta nel corso della giornata, e che il giornale voleva affidare a lui per un commento. Poche parole, da cui si scopriva che quel giorno si era occupato di tutt’altro, non conosceva l’accaduto. Ma subito un lampo, un’idea che attraversava il fatto e lo decifrava, una chiave interpretativa, addirittura una formula che lo inchiodava e suggeriva il titolo. La realtà si apriva e si consegnava all’intelligenza degli ...