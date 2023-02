Addio a Costanzo | la Rai seguirà in diretta i funerali solenni

(Di lunedì 27 febbraio 2023) I programmi del day time della Rai seguiranno inoggi alle 15 – dalla Chiesa degli Artisti – idi Maurizio, scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio. Su Rai1, in particolare, la cerimonia funebre sarà proposta da “Oggi è un altro giorno” e da una puntata speciale de “La Vita in”. Su Rai2, invece, “Bellamà” andrà in onda con una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell’intervista a Topo Gigio, nata da un’idea condivisa da Pieluigi Diaco e Maurizio. Una dedica del conduttore al suo grande amico e maestro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - Agenzia_Italia : Non si placano le polemiche per i selfie nella camera ardente chiusa ieri sera. Cerimonia solenne nella Chiesa degl… - infoitcultura : Morto Maurizio Costanzo, anche i protagonisti di Uomini e Donne gli dicono “addio” -

AGI - È il giorno dell'. Nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma Il feretro di Maurizioentrerà alle 15. Per un giornalista che ha 'costruito' la tv italiana, la diretta della cerimonia non ......sua ospite nel MaurizioShow e confessa di avero sentito poco prima della morte quando le propose di festeggiare il suo 90esimo compleanno (che cadrà a marzo) nel suo programma. L'di ...

L'addio a Costanzo, chiusa la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali RaiNews

L'addio a Costanzo in Campidoglio, da Maria De Filippi agli amici di una vita: il videoracconto della giornata Repubblica TV

Addio a Maurizio Costanzo: aveva 84 anni Open

Addio Costanzo, alla camera ardente c'è chi lascia dei pasticcini sulla bara Corriere TV

Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv è morto a 84 anni Sky Tg24

Le novità della programmazione Mediaset del 27 febbraio 2023: in daytime i funerali di Maurizio Costanzo trasmessi su Canale 5 ...Morte Maurizio Costanzo. Domenica 26 febbraio è stata riaperta la camera ardente in Campidoglio per l’addio al giornalista e conduttore ...